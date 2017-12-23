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Скоморохи, Ёлочка и Собака собрали хоровод у тюменского технопарка

17:27 23 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Открытие елки у технопарка. Фото пресс-службы администрации Тюмени
Продолжение: Самый большой городской каток открыли в Комсомольском сквере

Новогодняя елка открылась в Тюмени у технопарка. В честь праздника скоморохи, ростовые куклы Ёлочка и Собака приветствовали тюменцев и гостей города.

Как сообщает пресс-служба администрации города, под зажигательные песни в исполнении фолк-группы "Солнцеворот" Ёлочка и Собака собрали в хоровод ребятишек. Да и родители не удержались и присоединились к веселью!

Дети постарше проводили досуг по-спортивному. Они кидали снежки на меткость в нарядный новогодний баннер. Там были цели-пожелания: любви, улыбок, везения, достатка и т.д. Каждый из участников метился в приглянувшуюся цель, а после точного попадания все стрелки получали вкусную конфету. Брат и сестра Артём и Анна выбрали себе цели "Радостных минут!" и "Добрые встречи!".

На площади работали торговые ряды. Все, кто замерз или, наоборот, запыхался после бурного веселья, могли выпить чаю и кофе, полакомиться блинами, пирогами и красивыми имбирными пряниками. 

Большой ажиотаж у зрителей вызвал конкурс "Новогодний подарок". Три участницы китайскими палочками для еды носили кусочки шоколада и угощали зрителей – последние были в восторге!

Почетный гость депутат Тюменской городской думы Мурат Тулебаев поприветствовал гостей праздника и пожелал, чтобы этот год стал насыщенным и плодотворным, чтобы реализовались все планы и исполнилось все задуманное. "Я уверен, что год Собаки принесет нам всем удачу, исполнение желаний, будет интересным. Мы, тюменцы, тоже должны внести свою лепту, чтобы жизнь в нашем городе стала немного лучше", – отметил он.

Мурат Тулебаев рассказал, что в Тюмени подготовлено много мест для досуга: каток на набережной увеличился в два раза, там можно взять коньки в аренду, а в Затюменском лесопарке открывается большой комплекс ледовых горок. "Приглашаем всех тюменцев на эти площадки для весёлого и полезного проведения новогодних праздников", – сказал депутат.

Веселье продолжили показательные выступления Федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области и Кинологического клуба служебного собаководства. Они показали мастерство дрессировки четвероногих питомцев и навыки собак по защите своих хозяев. В этот момент детская аудитория замерла у ограждений и с восхищением смотрела на больших собак.

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Теги: гордума , Марат Тулебаев , Новый год , тюменский технопарк
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