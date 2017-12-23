Самый большой городской каток открыли в Комсомольском сквере

Каток в Комсомольском сквере. Фото пресс-службы администрации города

Самый вместительный муниципальный каток открылся в Комсомольском сквере 23 декабря. Помимо большой площади, он может похвастаться также отличным льдом, удобной теплой раздевалкой, деревянными скамейками для отдыха и новогодней атмосферой, ведь посреди катка стоит главная праздничная елка сквера.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с первых минут открытия ледовая площадка стала пользоваться спросом у посетителей сквера, среди которых школьница Лиза с бабушкой Татьяной Анатольевной.

"У нас друзья живут рядом, и когда мы к ним приезжаем, всегда ходим гулять в Комсомольский. Сегодня мы пришли специально на открытие катка, готовились со вчерашнего дня", – сказала бабушка.

А прийти на каток Лизе подсказали Дед Мороз и Снегурочка.

"Я написала Деду Морозу письмо, в котором попросила новые коньки, потому что старые мне уже маленькие, – рассказала девочка. – Вчера я приехала к бабушке Тане, и вдруг на домашний телефон мне позвонила Снегурочка. Я ей рассказала стихотворение, а она мне ответила, что под елочкой меня ждёт подарок. Им оказались новые коньки!".

Первым местом заезда для новеньких коньков Лизы стал именно лед в Комсомольском сквере. Девочка уже опытный конькобежец, и теперь в ее планах – частые визиты на этот каток в течение зимних каникул.

Опробовала новый каток и руководитель управы Калининского округа Марина Арьтемьева, встав на коньки и совершив круг почета по его территории. Марина Николаевна практикует этот зимний вид спорта и развлечения с детства: "С тех пор, как раньше устраивали массовое катание на стадионе "Центральный", я и катаюсь. Про каток в Комсомольском сквере могу сказать, что он замечательный! Во-первых, просторно, никто никому не мешает. Во-вторых, коньки по льду очень хорошо скользят. Живу я рядом, могу теперь сюда часто приходить. Скоро ко мне в гости приедет дочь, и мы с ней обязательно сходим покататься".

По ее совету на каток нужно обязательно приходить всем тюменцам – от мала до велика. Для детей сделан специальный каток, где можно научиться кататься, а проведение времени с семьей – это самое правильное решение для варианта досуга в новогодние каникулы!

﻿ 1 /