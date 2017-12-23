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Тюменские полицейские с дружинниками заступили на охрану общественного порядка

14:17 23 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Охрана общественного порядка. Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области
Продолжение: Дед Мороз, казаки и танцы: в Тюмени открылась главная городская елка

39 полицейских заступили на охрану общественного порядка на открытии главной городской елки и презентации ледового городка в Тюмени 23 декабря.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, это сотрудники патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, оперуполномоченные уголовного розыска, а также сотрудники кинологической службы. Кроме того, в помощь стражам порядка на патрулирование улиц вышли 14 человек народной дружины, которых можно легко узнать по оранжевой жилетке. 

В период проведения мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам, будут усилены меры безопасности в местах массовых гуляний. Главная задача для сотрудников полиции - не допустить происшествий и противоправных деяний в местах проведения мероприятий. Для этого в городе продолжаются профилактические мероприятия, направленные по предупреждение нарушений общественного порядка в период праздничных торжеств. За несколько часов до начала праздничных мероприятий будут проведены обследования объектов на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ.

В преддверии Нового года, а также во время каникул сотрудники тюменской полиции будут нести службу в усиленном режиме. 

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Теги: Новый год , охрана общественного порядка , УМВД России по Тюменской области
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