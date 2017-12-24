Тюменские собаки показали "Лай моду" на Цветном бульваре

Конкурс "Лай мода" прошел на Цветном бульваре. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте"

Дефиле собачьей моды представили участники конкурса "Лай мода" на открытии городской елки на Цветном бульваре.

Символы наступающего года – собаки - предстали перед жителями областной столицы в эксклюзивных нарядах. Именно они стали героями конкурса новогоднего костюма, который получил название "Лай мода". Организатор получили около 30 заявок, но в итоге на сцену поднялись 17 собак. Из-за похолодания не все участники смогли прийти: например, той-терьеры не могут находиться на улице в холодную погоду, поэтому хозяева предпочли не подвергать их здоровье опасности. Зато их конкуренты шпицы, несмотря на свои небольшие размеры, могут похвастаться густой шерсткой, что стало на руку в борьбе за победу. Эти маленькие домашние любимцы заняли весь пьедестал состязаний моды в номинации костюмов собачек.

Костюм "Снежинка", в который нарядилась ее модель белоснежный шпиц и исполнила чудесные па на сцене на Цветном бульваре, принес победу хозяйке Юлии Запускаловой. Второе место получили Ольга Стволова и ее рыжий шпиц в костюме "Новогодний сувенир". А на третьем месте оказались два рыжих шпица и их хозяева - Иван Овсянников с питомцем в костюме "Хлопушка" и Анна Белова с маленьким другом в костюме "Новогодняя игрушка".

Волшебством и грацией удивили зрителей и жюри парные модели. В номинации дуэтных костюмов собаки и его человека первое место взяли звездный принц и его фея. Костюм назвали "Волшебная фея" - ею стала Настя Крутикова. На втором месте - Маргарита Сумменкова, которая нарядила себя и своего лабрадора ретривера в костюм Нового года - они продемонстрировали номера дрессировки. Герои "Ну, погоди!" получили третье место. Хозяйка Татьяна Сайфутдинова предстала в костюме волка, а ее французский бульдог был зайкой.

На "Лай моде" хозяева нарядили своих питомцев в костюмы Деда Мороза и Санта Клауса, Снегурочки и Снежинки, украсили их мишурой и цветами. Модели завоевывали сердца тюменцев: зрители обращались с просьбой сфотографироваться с милыми питомцами. Героем стал шпиц по кличке Амур. Малыш недавно отпраздновал восемь месяцев и боялся выступать перед таким количеством зрителей. Но наряженный в костюм Санта Клауса, он взыскал признание поклонников среди зрителей дефиле.

Как рассказала организатор конкурса "Лай мода", руководитель питомника шпицев "Солнечный ветер" Марина Петрова, многие костюмы участников сшиты вручную. Они не впервые проводят подобный конкурс для владельцев мохнатых друзей. А в преддверии Года собаки решили не бояться морозов и показать себя во всей красе.

"Мы проводим такой конкурс не первый год. В день города у нас бывает куда больше номинаций. Предложение о конкурсе получили от Центра культуры и творчества Тюмени. Мы решили не бояться морозов и провести мероприятие. А еще для детей провели конкурсы на знание пород собак - конкурсантам подарили плюшевых собачек как символ 2018 года", - поделилась Марина Петрова.

﻿ Конкурс "Лай мода" прошел на Цветном бульваре. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте" 1 /

Ирина Ромашкина