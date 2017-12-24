Санта-Клаус отправился поздравлять детей с Рождеством и Новым годом

Санта-Клаус отправился поздравлять детей. Фото с сайта www.mos.ru

Санта-Клаус начал новогоднее путешествие по всему миру из Москвы 24 декабря.

Резиденция Санты, или как еще называют на Родине Йоулупукки, находится в деревне Рованиеми в Лапландии - это одно из самых знаменитых мест Финляндии. В 2017 году туда приехали около 160 тыс. человек со всего мира, как ни странно, в основном из Азии, сообщает "МИР 24".

Каждый год в резиденцию Санта-Клауса приходит около полумиллиона писем со всех континентов. Пообщавшись с туристами и местными детьми, новогодний волшебник отправился исполнять детские мечты и дарить людям радость на своей оленьей упряжке.

"Мое самое больше желание - чтобы каждый из нас хотя бы на минутку подумал о тех, кто находится рядом. Зайдите к своему соседу, позвоните старому другу, с которым вы давно не виделись, навестите родственников. Самый лучший подарок – это доброта", – сказал Санта-Клаус.

Как сообщал ранее официальный портал правительства Москвы, Санта гостил в российской столице с 22 по 24 декабря: он второй год подряд стал специальным гостем фестиваля "Путешествие в Рождество". Из Москвы Йоулупукки отправился поздравлять детей.

Напомним, в ночь с 24 на 25 декабря католики празднуют сочельник - ночь перед Рождеством.