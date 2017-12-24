Самую высокую ледовую горку "Каланча" оценили тюменцы

Горки в парке "Затюменском" завоевали успех у тюменцев. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте"

Шестиметровая горка "Каланча" завоевала успех у детворы и взрослых покорителей ледовой вершины, которые побывали на торжественном открытии первого новогоднего фестиваля "Зимние забавы в Затюменском".

Вооруживших ледянками и замерев от восторга, мамы и папы вместе с детьми покоряли шестиметровую горку "Каланча": с ветерком неслись с горы, возвращаясь на пару секунд в детство. Ребята помладше покоряли вершины более низкие горки под названием "Арктика". Веселье не прерывалось, даже когда ровно в полдень прозвучали фанфары, возвестившие о торжественном открытии первого новогоднего фестиваля "Зимние забавы в Затюменском", сообщает пресс-служба Тюмени.

"Зимние забавы - это праздник, ориентированный на любителей всех зимних видов отдыха. Это лыжные пробежки, катание на санках, спортивная ходьба и, конечно же, долгожданные горки, с которых, как в детстве, всем можно было с ветерком прокатиться и днем, и вечером, и в выходные, всей семьей и с друзьями. Сегодня такая возможность представилась нам в Затюменском", - отметил в приветственном слове заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев.

Он напомнил жителям, что в 2017 году дали старт благоустройству лесопарка "Затюменский" и сообщил, что в 2018 году ко дню города он предстанет во всей красе. Во время новогодних и рождественских праздников в Тюмени будут открыты 116 ледовых объектов, в том числе 85 хоккейных кортов, для массового катания будут работать 95 муниципальных катков.

На открытии предновогоднего Затюменского парка представители спортивных клубов областной столицы провели спортивную зарядку для участников фестиваля. Дети и их родители провели разминку ведь впереди их ждало участие в "Веселых стартах" для семейных команд, а также мастер-класс по лыжным гонкам.

﻿ Горки в парке "Затюменском" завоевали успех у тюменцев. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте" 1 /