Стартовал фотоконкурс "Мой детский сад"

Стартовал фотоконкурс «Мой детский сад». ecceconference.com

Оргкомитет VII Международной конференции "Воспитание и обучение детей младшего возраста" (ECCE 2018) приглашает принять участие в фотоконкурсе "Мой детский сад".

Он учрежден, чтобы еще раз напомнить о важности работы воспитателя для органичного развития детей, для их успешного будущего. Воспитатель – это призвание, это непростая работа, которая влияет на все общество в целом.

Для участия необходимо предоставить фото, на которых запечатлен педагог за работой в детском саду: занятие в группе, активные игры на улице, совместное чтение и другое.

10 работ победителей будут награждены дипломами, подпиской на журнал "Современное дошкольное образование" и представлены 17-19 мая 2018 года в холле МГУ им. М. В. Ломоносова во время проведения Международной конференции "Воспитание и обучение детей младшего возраста".

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