В Тобольске возрождают губернские балы

Губернский бал прошел в тобольском драмтеатре. Фото из группы "Губернский Бал|Тобольск|2017" в соцсети "ВКонтакте"

Губернский бал собрал более 100 человек из деловых кругов Тобольска, Тюмени, Ишима в Тобольском драмтеатре.

Началось действие с фрагмента спектакля "Алябьевский соловей" в исполнении местной труппы и приветствия почетных гостей. После создания должного настроения вечер продолжили в духе русского губернского бала.

Грациозность и изящество дам, галантность кавалеров, красивая музыка и изысканное оформление - все создавало неповторимую атмосферу настоящего бала. В малом зале можно было послушать классические произведения в исполнении струнного квартета и стихи. Для всех желающих работали профессиональные художники, фотографы, астролог. Звучали красивые романсы на стихи русских поэтов. Для гостей организовали площадки по интересам: фотозоны, фуршет, игровую, где можно было поиграть в шашки, шахматы, карты, спокойно побеседовать и выпить кофе.

Участники мероприятия насладились искусством танца в исполнении артистов драмтеатра и предпринимателей, не уступающих профессионалам, а также сами смогли потанцевать, изучив несложные па под руководством танцмейстера. Светские забавы: игра в "живые картины" и "ручеек" пришлись по душе всем гостям.

﻿ Губернский бал прошел в тобольском драмтеатре. Фото из группы "Губернский Бал|Тобольск|2017" в соцсети "ВКонтакте" 1 /

Соб. Инф.