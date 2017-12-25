Тюмень претендует на звание столицы Тотального диктанта-2018

Более 6 тыс. жителей России проголосовали за присвоение Тюмени статуса столицы Тотального диктанта в 2018 году.

Областной центр занимает третье место, уступая по числу голосов Иркутску и Владивостоку.

Голосование, которое проходит на официальном сайте проекта totaldict.ru, завершится в 24 часа 26 декабря. 27 декабря будут объявлены 5 городов, вошедших в шорт-лист голосования. А 27 января 2018 года на конференции Тотального диктанта в Новосибирске организаторы объявят главный город Тотального диктанта-2018.

14 апреля 2018 года в город-победитель приедет автор текста Гузель Яхина, чтобы прочитать его на площадке, которая станет главной во всемирном диктанте.

Заявки на участие в голосовании подали 16 городов. Как отмечается на сайте, 2017 год стал рекордным для областного центра по количеству участников и по числу площадок. Тотальный диктант можно было написать в Тюменском государственном университете, областной думе, администрации города, школах, библиотеках, в гостиницах, торговых центрах, кафе и даже в агентстве недвижимости.

"Мы стремимся сделать так, чтобы Тотальный диктант воспринимался как праздник, а не как экзамен. И очень хотим, чтобы главная площадка праздника русского языка в следующем году расположилась в Тюмени", - прокомментировала координатор Тотального диктанта в региональной столице Лариса Басова.