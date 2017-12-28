Проекты тюменских школьников интересны производителям региона

Проекты тюменских школьников интересны производителям региона/Фото ИА "Тюменская линия"

Проекты, имеющие практическую пользу, разрабатывают тюменские старшеклассники в "ПроектЛабе" Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области, который действует на базе тюменского технопарка.

"Один из интересных проектов в разработке - устройство для обрезки элементов упаковки, с его помощью можно аккуратно удалить металлические клипсы на упаковке колбасы. Оно позволит автоматизировать процесс, который на производстве сейчас происходит вручную, - рассказывает руководитель отдела развития робототехники Айдарбег Ережепов. – Устройство создано в ответ на задачу, поставленную одним из местных производителей колбасных изделий. Ребята с интересом взялись за дело. Сначала воплотили идею в фанере и показали заказчику. Технологам идея понравилась. Потом смоделировали установку в металле. Здесь не хватает части с ножами, сейчас мы продумываем, какими они будут, закажем детали на производстве и испытаем устройство. Если все получится, заказчик установит его и рассмотрит возможность компенсации ребятам их труда".

Как отмечает руководитель отдела развития робототехники, полет фантазии учеников "ПроекЛаба" не ограничивают, тем более что для воплощения идей лаборатория укомплектована всем или почти всем необходимым. Здесь есть мощный лазерный станок, 3D-принтеры разных форматов, необходимые электроинструменты и расходные материалы. Возможна дополнительная закупка недостающих комплектующих.

"Я занимаюсь в лаборатории с начала учебного года. Курс интересный: здесь мы учимся писать программы, чертить и паять, делаем проекты. После школы я собираюсь получить инженерную специальность, поэтому эти знания мне необходимы", - рассказывает школьник Андрей Антипин.

Проекты тюменских школьников интересны производителям региона/Фото ИА "Тюменская линия"

"ПроектЛаб" считается второй ступенью обучения – старшеклассники сконцентрированы на проектной деятельности. Теорию они изучили в школьных лабораториях по программированию – "АйтиЛабах" (действуют в девяти тюменских школах) и лабораториях по робототехнике "РобоЛабах" (работают в пяти школах). Общее число слушателей – более 800 человек.

"Это школьники с 5 по 11 классы. У нас программы ориентированы на каждую возрастную аудиторию. Попасть может любой желающий", - рассказала директор ГАУ ДО ТО "РИО-Центр" Татьяна Беляева. - Проект массового обучения робототехнике и программированию состоялся и весьма успешен. Учащиеся ЦРиАСУ активно участвуют в конкурсах. Наши выпускники второй год занимают призовые места в соревнованиях JuniorSkills. В 2017 году они получили награды около двадцати конкурсов, в том числе федеральных. Один из последних – Кубок РТК - состоялся в Москве, наши учащиеся заняли 3 место в самой взрослой и сложной компетенции. Тюменские команды, которые готовились на нашей базе, тоже приехали с призовыми местами. В каждой номинации есть призеры из Тюмени".

Проекты тюменских школьников интересны производителям региона/Фото ИА "Тюменская линия"

В 2017 году Центр робототехники и автоматизированных систем управления (ЦРиАСУ) Тюменской области объединил усилия с компанией Яндекс по реализации образовательного проекта Яндекс.Лицей. В результате 36 школьников из трех "АйтиЛабов" начали обучение прогрессивному языку программирования Python.

Между тем, ЦРиАСУ запускает новую программу в классах по робототехнике - школьники будут обучаться сборке 3D-принтера. Занятия стартуют в январе 2018 года.

Татьяна Ковалева