up

26.12.2017 вторник

USD 58,1989

EUR 69,0937

В Тюмени -13..-15 С 2 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж АО "Транснефть – Сибирь" празднует сорокалетний юбилей

08:26 26 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

Коллектив Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (ТНПК) отметил 40-летие с момента образования учебного заведения. Торжественное мероприятие, приуроченное к праздничной дате, состоялось в г. Тюмени 22 декабря 2017 года.

ТНПК (учредитель – АО "Транснефть – Сибирь") был образован в 1977 году для подготовки кадрового состава Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири (в настоящее время - АО "Транснефть – Сибирь"). На тот момент учебное заведение называлось Тюменский учебный комбинат. Со временем задачи, стоящие перед колледжем, значительно расширились.

Сегодня Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж осуществляет образовательный процесс по программам профессионального обучения, предаттестационной подготовки и курсов целевого назначения, аттестации специалистов неразрушающего контроля, а также ведет подготовку квалифицированных рабочих среднего профессионального образования.

Подготовка рабочих кадров на отделении среднего профобразования (СПО) осуществляется по трем профессиям: слесарь по КИПиА, машинист технологических насосов и компрессоров, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В настоящее время на этом отделении обучается 75 человек из разных организаций системы "Транснефть". В будущем году на обучение СПО колледж планирует принять 79 человек.

За сорок лет на базе ТНПК прошли обучение свыше 174 тысяч нефтепроводчиков со всей России. За последние пять лет количество ежегодно обучающихся в колледже не опускается ниже 11 тысяч человек. В Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже трудится 75 педагогов, большинство из них имеет многолетний опыт работы в трубопроводном транспорте нефти.

Все отделения колледжа располагают мощной учебно-производственной базой, включая специализированные, укомплектованные современным оборудованием лаборатории, мастерские и полигоны. В 2018 году планируется строительство мастерской линейной части МН, а также полигона высоковольтной линии.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: подготовка кадров

Последние новости

09:43 Более тысячи внутрироссийских рейсов обслужит Кольцово в новогодние каникулы
09:32 Тюменский скульптор Николай Распопов отмечает 85-летие Фото
09:21 Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования
09:10 Тоболяков приглашают на рождественский бал во Дворце наместника
08:59 На Казачьих Лугах откроют елку и запустят фейерверк
08:45 Финальный этап олимпиады "Я – профессионал" пройдет в крупных вузах России
08:33 Конкурс Pro Carton приглашает молодых дизайнеров 
08:26 Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж АО "Транснефть – Сибирь" празднует сорокалетний юбилей Фото
08:21 Посоревноваться в прыжках через нарты смогут гости фестиваля в Ханты-Мансийске
08:04 В зимние каникулы откроются пришкольные лагеря
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Все формы поддержки IT-отрасли найдут отражение в региональном законе

Владимир Якушев: работающие инвалиды должны получать социальную надбавку к пенсии

Малый бизнес создает в Ялуторовске новые рабочие места

Политика

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Путин заявил о важности общенационального согласия в России

Экономика

Таможенные посты в Тюмени и Тобольске не прервут работу в праздничные дни

В Тюменском районе подвели итоги деятельности муниципальных советов предпринимателей

Тюменский "Стеклотех" планирует закрепиться на рынке Средней Азии

Общество

Более тысячи внутрироссийских рейсов обслужит Кольцово в новогодние каникулы

Тюменский скульптор Николай Распопов отмечает 85-летие

Тоболяков приглашают на рождественский бал во Дворце наместника

Спорт

В Тюмени определили лучших мотогонщиков на льду

Юные боксеры встретятся на шоколадном турнире в Тюмени

Болельщики "Рубина" устроили "мишкопад"

Происшествия

Тюменец напал с ножом на бывшую супругу

В Сургутском районе полицейские задержали грабителя

Водитель иномарки погиб в столкновении с фурой на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+