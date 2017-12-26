Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж АО "Транснефть – Сибирь" празднует сорокалетний юбилей

Коллектив Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (ТНПК) отметил 40-летие с момента образования учебного заведения. Торжественное мероприятие, приуроченное к праздничной дате, состоялось в г. Тюмени 22 декабря 2017 года.

ТНПК (учредитель – АО "Транснефть – Сибирь") был образован в 1977 году для подготовки кадрового состава Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири (в настоящее время - АО "Транснефть – Сибирь"). На тот момент учебное заведение называлось Тюменский учебный комбинат. Со временем задачи, стоящие перед колледжем, значительно расширились.

Сегодня Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж осуществляет образовательный процесс по программам профессионального обучения, предаттестационной подготовки и курсов целевого назначения, аттестации специалистов неразрушающего контроля, а также ведет подготовку квалифицированных рабочих среднего профессионального образования.

Подготовка рабочих кадров на отделении среднего профобразования (СПО) осуществляется по трем профессиям: слесарь по КИПиА, машинист технологических насосов и компрессоров, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В настоящее время на этом отделении обучается 75 человек из разных организаций системы "Транснефть". В будущем году на обучение СПО колледж планирует принять 79 человек.

За сорок лет на базе ТНПК прошли обучение свыше 174 тысяч нефтепроводчиков со всей России. За последние пять лет количество ежегодно обучающихся в колледже не опускается ниже 11 тысяч человек. В Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже трудится 75 педагогов, большинство из них имеет многолетний опыт работы в трубопроводном транспорте нефти.

Все отделения колледжа располагают мощной учебно-производственной базой, включая специализированные, укомплектованные современным оборудованием лаборатории, мастерские и полигоны. В 2018 году планируется строительство мастерской линейной части МН, а также полигона высоковольтной линии.

Соб. инф.