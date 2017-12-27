Тюменцы отпразднуют день рождения Елочки

фото ИА "Тюменская линия"

День рождения Елочки - утренник для читателей библиотеки № 6 (ул. Одесская, 39/1) - начнется 27 декабря в 11 часов 30 минут. Участники праздника проводят старый год, узнают о традициях празднования нового года в разных странах мира.

Как сообщает департамент культуры администрации города, ряд тематических встреч и утренников, концерт органной музыки, семейный фестиваль ожидают жителей и гостей Тюмени в этот день.

Спектакль "Новогоднее настроение" начнется в молодежном театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) в 10, 12 и 15 часов. Спектакль "День рождения Снегурочки" - в 11 часов.

Историю елочной игрушки расскажут сотрудники центра семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в 13 часов. Посетители узнают, где появились первые фабрики по изготовлению елочных нарядов из стекла и понаблюдают за процессом изготовления игрушки.

Новогодний вечер отдыха для членов клуба "Общение" пройдет в стиле "Голубого огонька" в библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 14 часов.

Ежегодный школьный фестиваль семейных ансамблей "Папа, мама, я – музыкальная семья" начнется в Детской школе искусств им. В. В. Знаменского (ул. Республики, 42) в 17 часов.

Концерт органной и хоровой музыки начнется в приходе римско-католической церкви святого праведного Иосифа (ул. Ленина, 7) в 19 часов. В программе – духовная музыка в исполнении класса сольного пения преподавателя Татьяны Шацкой и детского хорового коллектива "Вдохновение" детской школы искусств им. В. В. Знаменского.