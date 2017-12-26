Как не испортить новогодний праздник: советы по использованию пиротехники

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Чтобы не испортить праздник, тюменцам напоминают правила применения пиротехнических изделий.

Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах магазинов. Ни в коем случае не покупайте пиротехнику на рынках, где не соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках.

Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а также подробные инструкции по применению. Инструкция должна быть у каждого изделия. Если нет информации на русском языке – значит, изделие не сертифицировано, и пользоваться им очень опасно. Если нет информации на русском языке – значит, изделие не сертифицировано, и пользоваться им очень опасно. Текст инструкции должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяются другим шрифтом или содержат слово "Внимание!"

Обязательно проверьте срок годности изделия. Его устанавливает сам производитель, и никто не имеет права этот срок продлить.

На каждой упаковке и изделии должны быть указаны его наименование, торговая марка, а также текст: "Внимание! Изделие пожаро- и травмоопасно! Не применять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! Не использовать пиротехническое изделие с истекшим сроком хранения. Хранить в сухом месте при температуре не более 300 С, вдали от нагревательных приборов. Продажа детям до 14 лет запрещена".

Когда пиротехнику принесли домой, ее нельзя хранить возле приборов отопления (батарей, газовых и электрических плит и пр.) не стоит носить огнеопасные изделия в карманах. Запуск петард, фейерверков, ракет и другой пиротехники запрещается производить внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних елок.

Запрещается применять пиротехнику с нарушениями требований руководства по эксплуатации: использовать лицам моложе, чем указано производителем; применять на территории взрыво- и пожароопасных объектов; применять в зданиях и сооружениях; пользоваться изделиями кустарного изготовления, не имеющих сертификатов соответствия изделий.

В случае пожара нужно немедленно звонить в пожарную охрану по телефону: 01 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу – "112.