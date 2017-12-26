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Улицу Дзержинского как календарь презентуют в Тюмени

16:49 26 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото https://usolt.livejournal.com

Презентация календаря о памятниках тюменской архитектуры начнется в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 27 декабря в 13 часов. Издание подготовили сотрудники Централизованной библиотечной системы города.

Как сообщает пресс-служба Тюменской городской библиотечной системы, название настенного календаря "Улица Дзержинского. Два века архитектуры" неслучайно. Каждый лист месяцеслова посвящен памятнику деревянного зодчества, который расположен на бывшей Садовой (ныне Дзержинского) улице. Фотография усадьбы снабжена не только указанием имени домовладельца и даты постройки здания, но и архитектурного стиля, который представлен в облике дома. Рачительные хозяева прошлого не скупились на украшение своего жилья, заказывая оригинальные наличники и ворота, водосточные трубы и дымники, карнизы крыш.

Современная улица Дзержинского – своеобразный бренд Тюмени купеческой, где практически каждый дом – памятник истории и городского зодчества. Об этом и многом другом по истории города участники  смогут узнать из презентации "Тюменский Арбат" и рассказа заведующей отделом библиографической деятельности Центральной городской библиотеки Валентины Кузнецовой.

В качестве подарка все присутствующие получат календарь или магнит с изображением особняков  улицы Дзержинского. Мероприятие будет интересно всем, кто неравнодушен к истории областной столицы. Вход свободный.

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Теги: библиотека , Литературно-краеведческий центр , улица Дзержинского

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