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Увеличился размер социальных выплат на ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны

17:43 26 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюменской области увеличена выплата на ремонт жилья ветеранам. Фото svoe.guru

До 150 тыс. рублей увеличится размер социальной выплаты на ремонт жилых помещений для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Он увеличен на 50 тыс. рублей. 

Как сообщает департамент городского хозяйства, новый регламент разработан с учетом пожеланий ветеранов и содержит ряд важных изменений. Документ вступил в силу с 15 декабря. Перечень работ, которые можно выполнить за счет средств социальной выплаты дополнен следующими видами работ: утепление, обшивка и остекление балконов, лоджий, веранд, террас жилого помещения, замена, восстановление работоспособности и оборудование внутренних систем отопления (в том числе печного), водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения (канализации), замена, восстановление работоспособности и оборудование внешних систем отопления (в том числе печного), водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения (канализации) с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 метров либо устройством септика или выгребной емкости (в  индивидуальных  жилых домах).

Заявители могут воспользоваться социальной выплатой в течение трех лет с даты включения в список получателей. Максимальный размер социальной выплаты не может превышать 150 тыс. рублей (с учетом НДФЛ). Если заявитель обращался за выплатой раньше, он имеет право на получение разницы между максимальной и минимальной суммой выплаты. 

Получить более подробную информацию можно в департаменте городского хозяйства администрации города: ул. Урицкого, 28/1, каб. 3, 4  или по телефонам: 64-62-35, 64-62-45.

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Теги: Великая Отечественная война , ветераны , социальные выплаты

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