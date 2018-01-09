Тюменские казаки готовятся к Большому казачьему кругу

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Делегация Тюменского казачьего общества примет участие в Большом казачьем круге в феврале 2018 года. Об этом рассказал председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Евгений Воробьев. По его словам, в регионе зарегистрировано 15 казачьих обществ. Концепция формирования центров (отделов) казачьей культуры и войсковых культурно-просветительских центров реализуется в полном объеме.

Как отметил Евгений Воробьев, с декабря 2016 года на базе государственного автономного учреждения культуры Тюменской области "Дворец национальных культур "Строитель" функционирует Центр казачьей культуры. Финансирование центра осуществляется в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие культуры" до 2020 года. Южно-Тобольскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества ежегодно выделяется субсидия на проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры. Пять специализированных казачьих групп, действуют на базе детского морского центра "Алый парус".

Руководители рабочих групп окружной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества субъектов Российской Федерации, которые находятся в пределах Уральского федерального округа, окажут содействие атаманам казачьих обществ в подготовке делегаций для участия в Большом казачьем круге.