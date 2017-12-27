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В Тобольске стартовал волонтерский проект "Добро даром"

17:00 27 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Волонтерский проект "Добро даром" стартовал в Тобольске. Его запустил аппаратчик очистки сточных вод тобольской площадки СИБУРа Ильдар Исаков вместе с командой единомышленников.

Они организовали в Тобольске транспортировку людей с ограниченными возможностями в медицинские учреждения. Кроме содействия при передвижении малоподвижных людей, волонтеры помогают подопечным с ремонтом, уборкой снега на придомовых участках и доставкой грузов.

Генеральный директор ООО "СИБУР Тобольск" и ООО "ЗапСибНефтехим" Игорь Климов рассказал, что корпоративная программа волонтерских проектов призвана помочь реализовать лучшие инициативы по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. "Сотрудники тобольской площадки СИБУРа собственным примером показывают, насколько важно быть неравнодушным к окружающим. 2018 год объявлен в России Годом волонтера и добровольца, и мы надеемся, что число волонтеров среди наших сотрудников будет только возрастать", - отметил он.

Автор проекта Ильдар Исаков занимался пассажироперевозками, и однажды получил заказ на транспортировку инвалида. По его словам, нужно было отвезти лежачего больного на обследование в больницу. "Тогда понял, как же тяжело таким людям, и как накладно постоянно заказывать транспорт. Подумал, как бы я смог помочь? И тогда я узнал о конкурсе волонтерских проектов СИБУРа и написал этот проект. Выиграл. Вместе с командой мы уже начали выполнять заявки на бесплатную транспортировку нуждающихся – больных, инвалидов. С каждым днем у нас все больше заявок, люди очень рады появлению таких безвозмездных услуг. Поэтому сейчас мы привлекаем добровольцев для сотрудничества – присоединяетесь и вы!", -призвал он.

Подробнее о проекте можно узнать на странице ВКонтакте.

Напомним, всего на пилотный конкурс волонтерских проектов поступило более 50 заявок из 16 городов деятельности компании − от Москвы до Свободного. Гранты на реализацию собственных волонтерских проектов получили 20 сотрудников компании, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

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Теги: волонтеры , ЗапСибНефтехим , СИБУР , Тобольская промышленная площадка

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