"Сибирский разносол" привлечет в Тобольск туристов со всей России

Фото ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Сибирский разносол" может стать элементом событийного туризма, который привлечет в Тобольск туристов не только из Тюменской области, но и со всей России.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" высказала депутат Тюменской гордумы, директор АО "ПРОДО Тюменский бройлер", член совета Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Оксана Величко.

"Сибирский разносол" - это, безусловно, серьезное событие для жителей Тобольска, для города, для его социально-политической, инфраструктурной жизни. В 2017 году гастрономический фестиваль представил своей реализацией формат нового мероприятия. Это была не просто выставка, ярмарка-продажа, а настоящий, качественный городской праздник. И в этом смысле "Сибирский разносол" как раз находится в тренде того направления, которое развивает правительство области в плане продвижения Тобольска как духовной и культурной столицы Сибири", - отметила Оксана Величко.

В 2018 году организаторы намерены вновь провести фестиваль, но уже с учетом определенных наблюдений, корректировок и изменений. "Думаю, что наряду с фестивалем "Лето в Тобольском кремле", который проводится более 10 лет, "Сибирский разносол" тоже приживется в Тобольске и будет серьезным событием, о котором будут знать не только тюменцы, но и жители всей страны", - сказала Оксана Величко.

Первый гастрономический фестиваль "Сибирский разносол" прошел в Тобольске 15 и 16 июля 2017 года и собрал 16 производителей продукции и 11 рестораторов региона. Мероприятие на Красной площади Тобольского кремля посетили 15 тыс. гостей.

Любовь Голышева