Школа программирования готовится ко второму семестру

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12 групп откроется в Тюменской школе программирования в 2018 году. Педагоги регионального информационно-образовательного центра готовят для слушателей программы.

Как сообщает Региональный информационно-образовательный центр, обучение также будет проходить на базе технопарка. Известно два направления обучения – это "Основы объектно-ориентированного программирования на языке Java" и "Основы web-разработки".

Все образовательные курсы школы формируются с учетом потребностей рынка в сфере информационных технологий. Оставить заявку на бесплатное обучение можно на сайте. Зачисление в группы будет также проходить на конкурсной основе. Вступительные испытания начнутся после 20 января.

Напомним, тюменская школа программирования открыла образовательные курсы в июле. Количество желающих записаться только в первую группу превысило 160 человек. После успешного старта осенью было сформировано еще три группы по курсам "1С", "PHP-программирование" и "Основы web-программирования". По итогам года 55 выпускников школы программирования получили сертификаты РИО-Центра о прохождении соответствующей образовательной программы.