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"Ключ к жизни" поддержит тюменскую команду победителей

17:32 27 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
«Ключ к жизни» поддержит тюменскую команду победителей. Фото www.skanaa.com

Команда тюменских детей в возрасте от 7 до 16 лет примет участие во Всемирных детских играх победителей, которые пройдут в Москве в 2018 году.

С 2010 года их ежегодно проводит благотворительный фонд "Подари жизнь". Это спортивные соревнования для детей, которые уже одержали свою самую важную победу в жизни – победу над онкологическим заболеванием.

Игры проходят летом. На них разыгрываются самые настоящие комплекты наград в таких спортивных дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба, шахматы и  футбол. Формирование команды начнется уже в январе 2018 года.

Отметим, что проект "Ключ к жизни" постоянно поддерживает детей, которые борются с этим страшным недугом. В этом году 19 детям с онкологическими заболеваниями оказана помощь в приобретении дорогостоящих препаратов, прохождении высокотехнологичных исследований в федеральных центрах, которые не входят в программу государственных гарантий. Также в настоящее время продолжают лечение в Израиле Илья Павлов, а в клинике Германии Роман Папин.

За шесть с половиной лет в рамках благотворительного проекта "Ключ к жизни" 870 детей Тюменской области получили помощь, из них 115 - в 2017 году.

Поддержать детей, нуждающихся в лечении и реабилитации можно прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом "КЛЮЧ" и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово "КЛЮЧ" без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей.

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Теги: благотворительность , Всемирные детские игры победителей , здравоохранение , Ключ к жизни

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