Тобольский автовокзал меняет режим работы в праздничные дни

Фото: Тобольское ПАТП

Несколько автобусных междугородных рейсов отменяются в Тобольске в праздничные дни. Автовокзал переходит на новогодний режим работы. Об этом сообщается на официальном сайте городского ПАТП.

Не выйдут в рейс автобусы следующих маршрутов:

31 декабря - № 500 Тобольск - Демьянка

31 декабря - № 049 Тобольск - Рощино - Курган

1 января - № 500 Демьянка - Тобольск, Тобольск - Демьянка

1 января - № 049 Тобольск - Рощино - Курган

1 января - № 555 Тобольск - Тюмень с отправлением в 4 часа и 9 часов 50 минут из Тобольска и в 15 часов и 20 часов 20 минут, в 9 часов 45 минут из Тюмени

2 января - № 500 Демьянка - Тобольск, Тобольск - Демьянка

2 января - № 555 Тобольск - Тюмень с отправлением в 4 часа из Тобольска, в 20 часов 20 минут из Тюмени

3 января - № 500 Демьянка - Тобольск.