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Тюменцы поучаствуют в снежных баталиях

08:23 29 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Открытие новогодней елки для жителей микрорайона Тура начнется в сквере Казачьи луга 29 декабря в 17 часов. Сотрудники центра русской культуры подготовили  уличную программу. Дед Мороз, Снегурочка, Зима, символы уходящего и нового годов Петух и Собака, помогут всем присутствующим окунуться в сказочную атмосферу. На площади будет организована работа семейных интерактивных площадок, дружные хороводы, спортивные состязания "Снежные баталии со снеговиком" и "Петушиные бои", ретроплощадка "Зима пришла, Собачку к нам привела", зимние забавы, танцевальные конкурсы. Закончится мероприятие праздничным фейерверком. 

По информации департамента культуры администрации города, новогодние мультфильмы "Дед Мороз и Серый волк", "Когда зажигаются елки", "Снеговик-почтовик", "Дед Мороз и лето" увидят посетители  библиотеки № 5 (ул. Карла Маркса, 108) в 10 часов.   

Выставка одного дня "И оживают сказочные сны" в честь 135-летия со дня рождения Алексея Толстого откроется в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) с 10 до 19 часов. Сотрудники центра расскажут о произведениях и жизни талантливого писателя.  

Спектакль "Ежик, Медвежонок и дырпыр" начнется в театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) в 10 и 12 часов. Сказка "Морозко" - в 11 часов.  Премьерный спектакль "Это Тюмень, детка!" - в 19 часов. В главных ролях – заслуженные артисты России Леонид Окунев, Алексей Шлямин и артист Андрей Захаренко. 

Литературно-музыкальная композиция "Тройка мчится, тройка скачет" начнется в библиотеке № 2 (ул. Мира, 31/2) в 11 часов.  Участники клуба "Тюменочка" окунутся в атмосферу детства и новогодних праздников. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вспомнят, какими были их новогодние каникулы: зимние забавы, рождественские и новогодние традиции и многое другое. 

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Теги: Новый год , Тура

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