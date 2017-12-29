Самые быстрые собачьи упряжки выберут в Тюмени

city-pages.info

Открытый чемпионат и первенство Тюмени по ездовому спорту в зимних дисциплинах начнется на базе отдыха "Пруд Лесной" 30 декабря в 10 часов 50 минут. Героем соревнований станет символ 2018 года – собака.

Как сообщают организаторы, более 30 участников из Тюмени, Нижней Тавды, Ханты-Мансийска, Каменск-Уральского, Ялуторовска будут соревноваться в скиджоринге с одной и двумя собаками, в упряжках из двух, четырех и шести собак.

"Дистанция – спринт пять километров для всех дисциплин. Во всех дисциплинах открываются две скоростные категории: СЕС, OPEN. Разметка на трассе – традиционная, а также будет использована бесконтактная система отметки – чипирование участников", – сообщил главный судья соревнований Михаил Фатеев.

Заявки на участие по установленной форме принимаются на электронный адрес: lorez@mail.ru до 23 часов 59 минут 29 декабря 2017 г.

Принять участие могут все желающие. Тюменцы могут посмотреть соревнования и сфотографироваться с символом 2018 года.

Более подробную информацию можно узнать в группе чемпионата социальной сети "ВКонтакте".