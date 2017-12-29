Молодые педагоги Тюмени выйдут на паркет

Бал учителей. Фото Фото: официальная страница мероприятия ВК

Бал молодых учителей и воспитателей тюменских школ и детских садов состоится в ДК "Нефтяник" 30 января. На паркет выйдут 35 пар.

Как сообщает департамент образования администрации города, участники готовятся, разучивают популярные танцы прошлых лет. Для танцоров был организован мастер-класс по аргентинскому танго. По словам руководителя школы аргентинского танго "Байрес" Антона Маянцева, этот танец помогает раскрепоститься, развивает чувство плеча, появляется пластичность и грациозность.

С ведущими бала, среди которых не только учителя, но и ученики школ города, также проводят мастер-классы по сценической речи и движениям. Режиссер Тюменского театра драмы Игорь Чистяков преподает уроки раскрепощенности на сцене.

Музыкальные занятия посещают солисты бала. С певцами работает педагог по музыкальному воспитанию ЦЭВ "В доме Буркова" Людмила Сарычева.

Ежедневные репетиции начнутся сразу после новогодних каникул. Программа бала молодых педагогов обещает много сюрпризов как для участников, так и для зрителей.