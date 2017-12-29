Тюменские спасатели помогли замерзающим вахтовикам

Спасатели помогли замерзающим вахтовикам/72.mchs.gov.ru

Водителю и 16 пассажирам вахтового автобуса "КИА" помогли сотрудники МЧС. Сообщение о транспортном средстве, заглохшем на 293 километре федеральной автодороги Тюмень - Омск, поступило на пульт единой диспетчерской службы Ишимского муниципального района ранним утром 28 декабря.

На помощь к замерзающим выехал подвижный пункт обогрева 53-й пожарно-спасательной части. Спустя 14 минут сотрудники МЧС были на месте вызова. Пересадив пассажиров и водителя в пункт обогрева, при помощи тепловой пушки пожарные произвели отогрев транспортного средства и помогли завести его. По окончанию работ автобус с пассажирами на борту благополучно продолжил свой путь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.