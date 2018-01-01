Тобольский врач-неонатолог назван лучшим в своем регионе

Врач-неонатолог Галина Полушкина. Фото пресс-службы ОКБ № 3

Заведующая отделением новорожденных Тобольского перинатального центра Галина Полушкина названа лучшим неонатологом России в своем регионе.

Как сообщает пресс-служба областной больницы № 3, в Москве награждали победителей профессионального конкурса, где критерием оценки стали такие показатели в работе доктора, как количество вылеченных детей, рождаемость и смертность. Вся информация передается в столицу, и жюри раз в год выбирает лучших.

"Новорожденные все чувствуют, слушают, понимают, - рассказала Галина Евгеньевна. – Я хвалю их за каждое достижение: стал сам дышать – умница, научился кушать – молодец. Никогда не подхожу близко, если чем-то расстроена или нервничаю. Они понимают, что что-то не так — плачут. Я сначала успокаиваюсь, а потом ласково завожу с ними разговор".

Неонатолог – врач особенный, способный предугадать развитие событий и знающий все физиологические особенности новорожденного. С первых секунд жизни ребенка неонатолог дает оценку здоровью и наблюдает его на протяжении всего пребывания в роддоме. Если же у малыша есть проблемы, то задача врача сделать все, чтобы при выписке он был здоров.

В Тобольский перинатальный центр доктор Полушкина пришла с момента его основания, в 2006 году. Со студенческих времен много времени прошло, но обучаться она не перестала. Регулярно ездит за опытом и повышением квалификации в Екатеринбург, где проходят евроазиатские форумы с зарубежными специалистами. Телефон ее всегда под рукой— вдруг кому-то потребуется консультация. Центр обслуживает не только город, но и Тобольский, Уватский и Вагайский районы.

Сегодня в перинатальном могут выходить даже самых сложных малюток весом от 500 граммов. Потом их отправляют для дальнейшего наблюдения в Тюмень, но первые дни детки под присмотром местных докторов.

"Я помню каждый свой особенный случай, - отметила Галина Полушкина. - Интересуюсь судьбой малышей. В ноябре наш центр традиционно отмечает День недоношенного ребенка – я очень люблю эту дату, потому что к нам приходят уже окрепшие и здоровые ребятишки. Обнимаю, а сама, глядя на них, не верю, что когда-то, только родившись, они пережили столько потрясений".

С 2013 года Галина Полушкина – заведующая отделением новорожденных. Под ее руководством работают пять неонатологов и 28 медсестер, и каждый из них знает, что борется за живых и здоровых малюток.