Число жителей Земли увеличилось более, чем на семьдесят миллионов

Число землян растет. Фото ИА "Тюменская линия"

7,444 миллиарда достигнет численность населения Земли 1 января 2018 года.

С таким прогнозом выступили специалисты Бюро переписи США. Они отмечают, что на планете будут жить на 78,5 млн человек больше, чем 1 января 2017 года, пишут "Вести.ру".

Прирост населения составит 1,07%. Ожидается, что в январе 2018 года каждую секунду в мире будут рождаться более четыре детей.

Ранее бюро прогнозировало, что в 2050 году в мире будет насчитываться 9 млрд человек.

В начале XI века на Земле обитали 310 млн человек, в 1900 году — 1,6 млрд человек. Шестимиллиардная отметка была пройдена в 1999 году. Цифры в 7 млрд население планеты достигло в 2011 году.