Любителей активного отдыха приглашают на каток

Фото пресс-службы администрации Тюмени.

Покататься на коньках и активно провести новогодние каникулы приглашают тюменцев и гостей города.

Ледовая арена "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2-а, строение 1) будет принимать гостей со 2 по 7 января в 15, 17 в 19 часов. Подробнее о стоимости катания можно узнать на сайте СДЮСШОР "Прибой" в разделе "Массовые катания".

Открытый каток спорткомплекса "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49-а) будет работать со 2 по 8 января с 11 до 13 часов (бесплатно со своими коньками) и с 14 часов до 21 часа (150 руб./час со своими коньками, 200 руб./час с прокатом коньков). Каждый день на льду гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Кроме того, для всех желающих работают муниципальные катки в Комсомольском сквере и на набережной, а также в микрорайонах и вблизи торговых центров.