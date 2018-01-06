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Тюменские врачи лечат травмы с помощью малотравматичных операций

13:35 05 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменские врачи лечат травмы с помощью малотравматичных операций/www.ealingrental.co.uk

Современные малотравматичные операции применяют врачи ОКБ №1 для лечения травм.

С наступлением зимы уличный и спортивный травматизм сезонно возрастает более чем в два раза. Согласно статистике, "зимние" травмы достигают 30% от всех случаев обращения в травматолого-ортопедическое отделение больницы. Только в декабре более 30 человек в возрасте от 18 до 35 лет обратились за помощью и хирургическим лечением, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №1".

С травмой колена за медицинской помощью чаще всего обращаются хоккеисты, сноубордисты и любители других зимних видов спорта. Врачи ОКБ №1 предупреждают, что при получении травмы необходимо оперативно обратиться за помощью, чтобы не допустить серьезных осложнений.

Для лечения пациентов медики проводят артроскопию крупных суставов. 

Врач определяет наиболее эффективный метод проведения операции, чтобы восстановить функцию поврежденного сустава. В рамках артроскопической операции может быть выполнена менискэктомия - восстановление связочного аппарата. Операция выполняется под проводниковой анестезией. Нога пациента сгибается под небольшим углом, после чего хирург выполняет небольшие разрезы и вводит в полость сустава артроскоп и миниатюрные инструменты. Процесс восстановления после такой операции проходит значительно быстрее, пациент выписывается уже через несколько дней.

Если травма получена совсем недавно и есть показания, то врачи применяют уникальную новую методику – шов мениска. Такая операция проходит без вскрытия коленного сустава. Общий срок восстановления после сшивания мениска занимает около месяца, а уже через три месяца можно вернуться к занятиям спортом.

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Теги: медицина , ОКБ №1

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