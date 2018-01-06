Тюменцев приглашают на большой фестиваль мультфильмов

Тюменцев приглашают на большой фестиваль мультфильмов/tapochek.net

Бесплатные показы мультфильмов проходят в Музейном комплексе им. Ивана Словцова в дни новогодних каникул. Сеансы в режиме нон-стоп с 11 часов до 20 часов проводятся в рамках Международного кинофестиваля "Ноль Плюс".

Миссия кинофестиваля "Ноль Плюс" состоит в том, чтобы обеспечить доступ детей, подростков, семей к мультфильмам со всего мира, направленным на развитие человека, транслирующим общечеловеческие ценности, акцентирующим лучшие человеческие качества.

Всех желающих ждут в Музейном комплексе им. Ивана Словцова по адресу г. Тюмень, ул. Советская, 63. Вход свободный.