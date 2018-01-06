Рождественские приключения ждут тюменцев на пруду "Южном"

Рождественские приключения ждут тюменцев на пруду «Южном»/Фото департамента по спорту и молодежной политике Администрации Тюмени

Рождественские приключения на пруду "Южном" возле новогодней елки ждут всех желающих 6 января в 14 часов. Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике

Администрации Тюмени.

Попасть в сказку горожанам помогут главные герои праздника-гномы. Сказочные персонажи научат всех правильно отдыхать и проведут массовые зимние забавы. Будет так весело, что вряд ли кто-то устоит на месте и не пустится в пляс под известные музыкальные мотивы.

Одним из конкурсов будет красочная роспись снега. Оставить свой рисунок на берегу пруда смогут все, кто прихватит с собой из дома пульверизатор, красками организаторы обеспечат. Педагоги ДЮЦ "Старт" проведут мастер-класс по хип-хопу и организуют импровизированный флеш-моб.

Конечно, не обойдется без волшебства. Здесь можно загадать желание и шепнуть его гигантской варежке Деда Мороза. Оно обязательно сбудется.