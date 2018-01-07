Полицейские Тюменской области обеспечили круглосуточное дежурство около храмов

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Охрану общественного порядка и безопасность граждан во время праздничных богослужений в честь Рождества Христова обеспечивали более 400 полицейских, 90 членов добровольных народных дружин, около 50 представителей казачества.

Как сообщается на официальном сайте УМВД России по Тюменской области, в ночь с 6 на 7 января богослужения прошли в 68 храмах и церквях муниципальных образований региона.

Места проведения мероприятий были взяты под усиленную круглосуточную охрану накануне.

Особое внимание уделялось обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того, маршруты патрулирования нарядов комплексных сил полиции были максимально приближены к православным храмам. Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.

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