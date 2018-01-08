Екатерина Юрлова-Перхт: обидно до слез

фото Союза биатлонистов России

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

"Обидно до слез! Очень расстроена за стрельбу стоя. Было плохо видно мишени из-за тумана. Торопилась, старалась не зацеливаться. Безумно хотела закрыть эту мишень. Сегодня можно было быть в тройке, поэтому лично для себя считаю четвертое место поражением".

Напомним, что российская команда заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Золото выиграла сборная Франции.