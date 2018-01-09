Лариса Куклина выиграла спринт на этапе Кубка России в Ижевске

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Ямальская биатлонистка Лариса Куклина одержала победу на четвертом этапе Кубка России в Ижевске.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, с одним промахом она быстрее всех преодолела спринтерскую дистанцию. Призерами гонки стали представительница Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Шумилова и Наталья Гербулова из Красноярского края.

Лучшей среди юниорок стала Полина Шевнина из Свердловской области, тюменка Эмма Тимербулатова на третьем месте.