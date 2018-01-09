Тоболяки экономят время в электронных очередях

Тоболяки экономят время в электронных очередях. Фото: пресс-служба Областной больницы №3 (Тобольск)

Более 700 тоболяков ежедневно пользуются услугами электронной очереди в поликлинике. Она позволяет упорядочить потоки, повышает комфортность пребывания пациентов сокращая время ожидания приема, повышает эффективность работы поликлиники.

За год внедрения электронных сервисов для пациентов запись на прием с рабочего места врача производится лишь в половине всех записей. Четверть посетителей записываются через регистратуру, пятая часть - через инфокиоски, 5,5%- по интернету и 3% по телефону call-центра поликлиники.

Электронные сервисы включают в себя регистратуру, предварительную очередь, медицинскую карту, больничный лист, подпись и лист ожидания. Полный переход на электронные медицинские карты позволил исключить их потерю, разгрузил регистратуру, упорядочил и сократил очереди, а главное, обеспечил доступ пациента к данным электронной медицинской карты через сервис Личный кабинет.

В личном кабинете пациент может сменить медицинскую организацию, записаться на прием к врачу и записать родных и близких, узнать стоимость оказанных медицинских услуг, ознакомиться с национальным календарем прививок, получить документы из своей карты и карты своего ребенка. Получить доступ к сервису Личный кабинет можно на региональном портале услуг Тюменской области (med.72to.ru).

Также записаться к врачу можно с помощью мобильного приложения. В случае если в процессе записи на прием через мобильное приложение "Медицина 72" нет доступных дат, пациент может воспользоваться электронным листом ожидания и при появлении свободных дат приёма специалиста получить уведомление в виде смс-оповещения либо на адрес электронной почты.

На этажах поликлиники и в регистратуре продолжают работать инфокиоски, с помощью которых пациент может самостоятельно записаться на прием к врачу или взять талон с номером электронной очереди для обращения в регистратуру, получения неотложной помощи, прохождения флюорографии, маммографии, рентгенографии, посещения кабинета забора крови.

В ближайшее время список электронных сервисов будет включать вызов врача на дом, запись на получение платных услуг и проведение онлайн-приема пациентов, сообщает пресс-служба Областной больницы №3 (Тобольск).