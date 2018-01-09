Школьников приглашают на бесплатные игровые площадки "Проделки Деда Мороза"

Игровые площадки во время новогодних каникул. Фото: Тюмень-наш дом

Бесплатная зимняя игровая площадка "Проделки Деда Мороза" работает на базе детско-юношеского центра "Вероника" с 9 по 12 января, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Ребят ждут интересные игровые программы, новогодние эстафеты, игры на свежем воздухе и "Мастерская Деда Мороза".

Площадки будут работать по адресам: ул. Транспортная, 106/3 с 11 до 15 часов и по ул. К. Маркса, 110а с 12 до 16 часов.