Катание на ватрушке привело к смерти в Югре

Катания на ватрушке привели к смерти в Югре. 86.мвд.рф

Три человека погибли и 29 человек получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних в 14 дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Югре с 4 по 8 января.

4 января около 16 часов на 587 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, в Нефтеюганском районе, женщина 1956 года рождения, управляя "Хендэ Гетц", при выполнении обгона врезалась в "Митсубиси L-200" под управлением мужчины 1983 года рождения, а также столкнулась с движущимися в попутном направлении автомобилями MAN (водитель – мужчина 1969 г. р.) и ВАЗ-21103 (водитель - мужчина 1984 г. р.). В результате ДТП водитель и пассажир "Хендэ" (мужчина 1956 г. р.) от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, водитель и пассажиры "Митсубиси" (32-летняя женщина и 3-летний ребенок) получили ранения.

8 января около 20 часов на ул. Южная в Когалыме девушка 1995 года рождения, управляя автомобилем "Дэу Нексия", перевозила на гибкой сцепке снегокат и надувные санки-ватрушку, которые выкатились на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Хенэ Соната" под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате ДТП двое молодых людей в возрасте 23 лет, находившиеся на снегокате и надувных санках, получили телесные повреждения, от которых один молодой человек впоследствии скончался на месте происшествия, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Югре.