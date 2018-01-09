up

9.01.2018 вторник

USD 57,6002

EUR 68,8668

В Тюмени -6..-8 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Катание на ватрушке привело к смерти в Югре

11:54 09 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Катания на ватрушке привели к смерти в Югре. 86.мвд.рф

Три человека погибли и 29 человек получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних в 14 дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Югре с 4 по 8 января. 

4 января около 16 часов на 587 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, в Нефтеюганском районе, женщина 1956 года рождения, управляя "Хендэ Гетц", при выполнении обгона врезалась в "Митсубиси L-200" под управлением мужчины 1983 года рождения, а также столкнулась с движущимися в попутном направлении автомобилями MAN (водитель – мужчина 1969 г. р.) и ВАЗ-21103 (водитель - мужчина 1984 г. р.). В результате ДТП водитель и пассажир "Хендэ" (мужчина 1956 г. р.) от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, водитель и пассажиры "Митсубиси" (32-летняя женщина и 3-летний ребенок) получили ранения.

8 января около 20 часов на ул. Южная в Когалыме девушка 1995 года рождения, управляя автомобилем "Дэу Нексия", перевозила на гибкой сцепке снегокат и надувные санки-ватрушку, которые выкатились на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Хенэ Соната" под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате ДТП двое молодых людей в возрасте 23 лет, находившиеся на снегокате и надувных санках, получили телесные повреждения, от которых один молодой человек впоследствии скончался на месте происшествия, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Югре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Когалым , несчастный случай

Последние новости

12:38 В Тюмени появится крупный логистический хаб
12:27 Тюменцы собирают вещи для пострадавших от пожара жителей девятиэтажки Фото
12:16 Профориентацию особых выпускников школ обсудили на сессии в ТюмГУ
12:05 В Тюмени задержали подозреваемого в поджоге дома по улице Олимпийской
11:54 Катание на ватрушке привело к смерти в Югре
11:43 В Тобольске туристам подарили светоотражатели
11:32 В Ишимском районе был насмерть сбит мужчина Фото
11:21 Животноводы Викуловского района пользуются агрофраншизой
11:10 "Аэрофлот" внедрил онлайн-отслеживание чемоданов
11:05 Пострадавших жильцов при пожаре в девятиэтажке в Тюмени заселили в гостиницу Фото
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил жителей региона с Рождеством

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области

Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

В Тюмени появится крупный логистический хаб

Животноводы Викуловского района пользуются агрофраншизой

Частный сектор Тюмени отключат от централизованного источника отопления в течение пяти лет

Общество

Профориентацию особых выпускников школ обсудили на сессии в ТюмГУ

В Тобольске туристам подарили светоотражатели

"Аэрофлот" внедрил онлайн-отслеживание чемоданов

Спорт

Определен состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Лариса Куклина выиграла спринт на этапе Кубка России в Ижевске

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" продолжает борьбу за Кубок ВХЛ

Происшествия

Тюменцы собирают вещи для пострадавших от пожара жителей девятиэтажки

В Тюмени задержали подозреваемого в поджоге дома по улице Олимпийской

Катание на ватрушке привело к смерти в Югре
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+