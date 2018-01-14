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Память о Романовых в дореволюционных открытках представят в Тобольске московские филокартисты

09:01 14 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Память о Романовых в дореволюционных открытках представят в Тобольске московские филокартисты. Фото ИА "Тюменская линия"

Экспозицию дореволюционных открыток с изображением императорской семьи Романовых коллекционеры Союза филокартистов России намерены привезти в Тобольск в 2018 году.

Об этом рассказал президент Союза филокартистов России Арсен Мелитонян в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия". По его словам, в распоряжении коллекционеров почтовых карточек, пожалуй, самая крупная в мире коллекция, связанная с императорской семьей Романовых, которая насчитывает около 4 тыс. открыток.

"Это самая большая коллекция открыток с отображением образа императорской семьи в такой творческой миниатюре. Это действительно искусство, помимо того, что это фиксация облика конкретных исторических фигур", - убежден Арсен Мелитонян.

Открытки на основе фотопортретов царской семьи выпускались Общиной Святой Евгении под покровительством Санкт-Петербургского комитета попечительства о сестрах Красного креста – это первая организация, которая обладала исключительным правом публиковать портреты Романовых.

Ценность коллекции оценивается исторической значимостью, нежели имеет денежный номинал, подчеркнул Арсен Мелитонян: "За открытки царской семьи можно было жизнью поплатиться, если в тридцатые годы у кого-то находили портрет императора. Это подвиг. Эмигранты увозили открытки с собой. Это еще один аспект ценности открытки – сохранение исторической памяти". 

Коллекция многообразна: есть портреты императорской семьи, событийные открытки, которые запечатлели визиты императора, парады, смотры. Есть все, что связано с балом 1903 года в Петербурге – тот самый знаменитый бал, когда вся императорская семья была в исторических костюмах. Есть отдельные и темы – такие как Первая мировая война.

Именно с этой экспозицией и рассказом о ней в начале декабря 2017 года в Тобольск приезжал член президиума Союза филокартистов России Алексей Латыжинский. Тоболяки остались под впечатлением от представленной выставки открыток, а москвичи, узнав о запланированном в Тобольске открытии музея царской семьи императора Николая II, высказали пожелание привезти экспозицию почтовых карточек императорской семьи, пояснил заведующий музейным объектом "Дом Генерал-Губернатора" Алексей Вакулик.

"Зная, что в Тобольске будет открываться музей царской семьи, Алексей Латыжинский предложил привезти уникальную экспозицию к нам",

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике пояснили, проект пока в разработке, на стадии переговоров. Его реализацию планируют в 2018 году. Арсен Мелитонян уточнил, к столетию со дня расстрела Романовых Союз филокартистов планирует показать в выставках все места пребывания и путь на голгофу императорской семьи, начиная от Александровского дворца Царского села.

"Сколько открыток из четырех тысяч будет показано на тобольской выставке пока не известно. Открыток с видами Тобольска и царской семьи в Сибири не много. В этой экспозиции есть также изображения царских дворцов, резиденций", - сказал Арсен Мелитонян.

Предположительно, выставку открытки императорской семьи представят к открытию музея царской семьи в Тобольске, которое запланировали на апрель 2018 года. В двухэтажном здании дома генерал-губернатора завершаются ремонтные работы, и началось экспозиционное наполнение 18 комнат нового музейного объекта.

Ирина Ромашкина

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Теги: выставка , Романовы , ТИАМЗ

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