В Нижневартовске полицейские задержали девушку с закладками

фото ОМВД России по Сургутскому району

15 свертков общей массой более 130 грамм наркотиков обнаружили полицейские у 19-летней жительницы Сургута в ходе личного досмотра.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску, в рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции около одного из домов на ул. Мира задержали девушку, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. При ней были обнаружены закладки, которые девушка распространяла на территории города. По заключению экспертов, вещество, находящееся в пакетиках, является наркотическим.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". В порядке ст. 91 УПК РФ подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.