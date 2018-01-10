up

10.01.2018 среда

USD 57,0463

EUR 68,2103

В Тюмени -8..-10 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Нижневартовске полицейские задержали девушку с закладками

11:43 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ОМВД России по Сургутскому району

15 свертков общей массой более 130 грамм наркотиков обнаружили полицейские у 19-летней жительницы Сургута в ходе личного досмотра. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску, в рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции около одного из домов на ул. Мира задержали девушку, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. При ней были обнаружены закладки, которые девушка распространяла на территории города. По заключению экспертов, вещество, находящееся в пакетиках, является наркотическим. 

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". В порядке ст. 91 УПК РФ подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.  Максимальная санкция  статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: наркотики , Нижневартовск

Последние новости

12:49 В Упоровском районе провели эстафету для призывников "Прорыв"
12:38 На Ямале пробурили первую в России четырехствольную многозабойную скважину
12:27 Житель Перми продал в Тюмени машину с героином внутри
12:16 Проект ТюмГУ удостоен гранта президента РФ
12:05 В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога
11:54 Композитор Владимир Раннев расскажет тюменцам, что такое современная музыка
11:43 В Нижневартовске полицейские задержали девушку с закладками
11:32 Пострадавшим погорельцам нужна бытовая техника, средства гигиены и продукты
11:21 В Тюменском районе полицейские изъяли наркотическое вещество
11:10 Тюменские лыжники выйдут на старты в Дрездене
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

В Тюменской области продолжается реализация программы импортозамещения

Владимир Якушев - в тройке самых влиятельных глав регионов

Владимир Якушев поздравил жителей региона с Рождеством

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

На Ямале пробурили первую в России четырехствольную многозабойную скважину

В тюменской колонии открыли кафе для осужденных

Ямальские дети-сироты получат ключи от квартир в Тюмени

Общество

В Упоровском районе провели эстафету для призывников "Прорыв"

Проект ТюмГУ удостоен гранта президента РФ

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога

Спорт

Тюменские лыжники выйдут на старты в Дрездене

В немецком Рупольдинге стартует этапа Кубка мира по биатлону

Тюменские скалолазы отличились в Санкт-Петербурге

Происшествия

Житель Перми продал в Тюмени машину с героином внутри

В Нижневартовске полицейские задержали девушку с закладками

В Тюменском районе полицейские изъяли наркотическое вещество
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+