Тюменский "Кванториум" и "Еврошкола" провели совместный каникулярный проект

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55 детей стали участниками совместного каникулярного проекта Тюменского детского технопарка "Кванториум" и Центра изучения иностранных языков "Еврошкола" во время новогодних каникул.

Как сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер", ребята в составе четырех групп поочередно занимались в "Робоквантуме", "IT-квантуме" и лаборатории промышленного дизайна, а также практиковали английский язык.

"Ребята остались довольны тем, как прошли ознакомительные занятия в "Кванториуме", при этом их сопровождал педагог из "Еврошколы", с которым они общались на английском языке. Надо сказать, что совместное изучение естественнонаучных направлений и иностранного языка сегодня очень актуальная тема. Например, знание технического английского необходимо для работы с некоторыми программами", - отметил заместитель директора по инновационной деятельности дворца "Пионер" Александр Руденко.

По его словам, на федеральном уровне рассматривается внедрение в образовательную программу "Кванториума" уроков технического английского языка, планируется ввести такую практику в нескольких пилотных регионах. В перспективе "Кванториум" нацелен на обеспечение кадрового резерва для системы профессионального и высшего инженерного образования, в том числе профессий будущего, таких как оператор медицинских роботов, проектировщик 3D-печати в строительстве, менеджер непрерывности бизнеса и других.

Напомним, открытие первого детского технопарка "Кванториум" в Тюменской области состоялось в октябре 2017 года. К занятиям по робототехнике, информационным технологиям и промышленному дизайну приступили первые кванторианцы. Кроме того, реализуется программа ознакомительных мастер-классов по направлениям квантумов, программа ранней инженерной пропедевтики "Квантик" (для дошкольников и младших школьников), образовательные каникулярные проекты.