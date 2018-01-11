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В Тюменской области созданы благоприятные условия для инвестиций в АПК

18:09 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Совместные усилия исполнительной и законодательной власти региона способствуют созданию благоприятного инвестиционного климата в агропромышленном комплексе. Это отметил заместитель главы комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев, комментируя итоги 2017 года.

Одно из важных направлений в работе депутатов, по мнению Юрия Конева, помощь главам муниципальных образований для привлечения инвесторов в аграрный сектор. "В этом направлении делается много, - подчеркнул он. - Инвестор получает компенсацию по кредитным ставкам. Также созданы условия для быстрого выделения земельного участка. Стоит отметить, что депутаты внесли изменения в закон о госземлях. Речь идет о том, чтобы без торгов, без аукционов предоставлять земельные участки для крупных инвестиционных проектов. Закон сегодня успешно работает. Это очень важно".

Подготовка кадров для сельской местности, по словам депутата, также находится в поле пристального внимания органов власти Тюменской области. "Эта тема также всегда находит отражение в ежегодном послании Владимира Якушева, - напомнил Юрий Конев. - Речь идет не только о самой системе подготовки кадров, но и о комплексном подходе к проблеме. Для привлечения агрономов, зоотехников, ветеринаров и других востребованных специалистов надо развивать инфраструктуру сельских территорий, особое внимание следует уделять социальной и культурной сфере".

Отдельно Юрий Конев остановился на строительстве жилья для привлечения молодых специалистов в сельскую местность. "В регионе действуют различные программы, которые помогают решать этот вопрос, - пояснил он,.- Хотелось бы отметить, что и работодатели, руководители сельхозпредприятий, также стали понимать, что не надо надеяться только на федеральные и региональные программы, необходимо самим включаться в этот процесс".

Заместитель главы аграрного комитета областной думы убежден, что только совместными продуктивными усилиями всех органов власти можно добиться хороших результатов в агропромышленном комплексе региона.

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Теги: АПК , инвестиционный климат , Юрий Конев

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