Выявить молодые таланты поможет новый интернет-ресурс ТюмГУ

Фото с сайта www.art-edu72.ru

Образовательный сайт для поддержки, сопровождения, обучения и развития потенциала одаренных школьников и студентов в области художественно-эстетической деятельности создали в ТюмГУ.

Новый ресурс дает возможность пользоваться разными инструментами и формами диагностики одаренности. В его разработке были задействованы профессиональные художники, педагоги, методисты, IТ-специалисты и психологи.

Задача диагностики решается на двух уровнях. Самодиагностика позволяет спланировать работу по коррекции "проблемных зон". Кроме того, пользователь может проверить уровень своих практических способностей в одной из областей искусства. Диагностика на уровне преподавателя дает возможность сформировать собственную тему для проведения виртуальных онлайн-вебинаров с микрогруппами подписавшихся на спецкурс пользователей.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, в ходе диагностической работы с ресурсом уже удалось выявить одаренных студентов. Для их сопровождения разработаны индивидуальные программы. Преподаватели уверены, что эта работа станет важным компонентом комплексного подхода к выявлению и сопровождению одаренных и решит проблему подготовки кадров качественно нового уровня.