up

11.01.2018 четверг

USD 56,8734

EUR 67,8841

В Тюмени -14..-16 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Выявить молодые таланты поможет новый интернет-ресурс ТюмГУ

17:47 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото с сайта www.art-edu72.ru

Образовательный сайт для поддержки, сопровождения, обучения и развития потенциала одаренных школьников и студентов в области художественно-эстетической деятельности создали в ТюмГУ.

Новый ресурс дает возможность пользоваться разными инструментами и формами диагностики одаренности. В его разработке были задействованы профессиональные художники, педагоги, методисты, IТ-специалисты и психологи. 

Задача диагностики решается на двух уровнях. Самодиагностика позволяет спланировать работу по коррекции "проблемных зон". Кроме того, пользователь может проверить уровень своих практических способностей в одной из областей искусства. Диагностика на уровне преподавателя дает возможность сформировать собственную тему для проведения виртуальных онлайн-вебинаров с микрогруппами подписавшихся на спецкурс пользователей.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, в ходе диагностической работы с ресурсом уже удалось выявить одаренных студентов. Для их сопровождения разработаны индивидуальные программы. Преподаватели уверены, что эта работа станет важным компонентом комплексного подхода к выявлению и сопровождению одаренных и решит проблему подготовки кадров качественно нового уровня.   

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: одаренные дети , ТюмГУ

Последние новости

18:30 Бой курантов, звуки мессенджеров и "Игра престолов": как уральцы провели новогодние каникулы
18:21 В Югре ожидается трехдневная метель
18:09 В Тюменской области созданы благоприятные условия для инвестиций в АПК
17:58 11 января - события дня
17:47 Выявить молодые таланты поможет новый интернет-ресурс ТюмГУ
17:36 За новогодние каникулы россияне потратили почти триллион рублей
17:25 Тюменские школьники впервые посоревнуются в знании китайского и испанского языков
17:14 Зимник на автодороге Аскара - Белоярск открыт для движения
17:03 Полицейские Мегиона предотвратили поджог автомобиля
16:52 Музей "Торговые ряды" стал центром притяжения в новогодние каникулы
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев распорядился оказать помощь жильцам горевшего в Тюмени дома

В Тюменской области продолжается реализация программы импортозамещения

Владимир Якушев - в тройке самых влиятельных глав регионов

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

В Армизонском районе состоялась ярмарка учебных мест

На Ямале пробурили первую в России четырехствольную многозабойную скважину

В тюменской колонии открыли кафе для осужденных

Общество

Бой курантов, звуки мессенджеров и "Игра престолов": как уральцы провели новогодние каникулы

В Югре ожидается трехдневная метель

В Тюменской области созданы благоприятные условия для инвестиций в АПК

Спорт

Нападающий тюменского "Рубина" был лучшим в декабре

Тюменские лыжники выйдут на старты в Дрездене

В немецком Рупольдинге стартует этапа Кубка мира по биатлону

Происшествия

Полицейские Мегиона предотвратили поджог автомобиля

Для обследования сгоревшего в Тюмени дома привезут оборудование из Москвы

Спасенный из горящего дома в Ноябрьске ребенок идет на поправку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+