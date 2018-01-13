Тюменцев приглашают на встречу Старого Нового года

Тюменцев приглашают на встречу Старого Нового года. Фото с сайта nbcnews.com

На колядки, семейные посиделки и зимние забавы, посвященные Старому Новому году, приглашают тюменцев учреждения культуры города 13 января.

Перетягивание каната, бой мешками, метание снежков и другие зимние забавы ждут гостей ДК "Поиск" (ул. Пушкина, 10) в 14 часов на программах "Здравствуй, Старый Новый год!". А после уличных забав участники праздника пройдут в концертный зал, где увидят новогоднее театрализованное представление.

В Доме культуры "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) тюменцев угостят на выставке-дегустации пирогов и поздравят с праздником программой "Зимние посиделки". Гостей встретят фольклорными песнями, припевками, наигрышами и танцами. Начало в 15 часов.

Праздничная программа "Старый Новый год встречаем вместе – танцем, юмором и песней!" пройдет в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9).

На фольклорно-игровую программу "Приходила Коляда" приглашает Центр русской культуры в 14 часов. Организаторы помогут в создании оригинальных подарков на мастер-классе "Под Старый Новый год чудо пусть произойдет". В 15 часов гостей научат колядкам, а с 16 часов по традиции Центра русской культуры празднующие отправятся колядовать по улицам Камчатской и Западносибирской.

В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) пройдет мульт-час "Зимнее путешествие по волшебной стране". В 11 часов начнется обзор книг у книжной выставки "Подарите детям сказку", который поможет выбрать для семейного чтения, чтобы прочувствовать атмосферу праздника. В 12 часов начнется игровой час "Волшебный Старый Новый год": дети узнают историю этого праздника, как его отмечают, смогут поиграть в игры, будут отгадывать шарады и мастерить новогодние сувениры.

В полдень в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) начнется праздничная программа "Здравствуй, Старый Новый год". Гостей ждут стихи и песни в исполнении актеров театральной студии. А в городской библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) пройдут рождественские посиделки "Рождество в деревне Рождественка".

Ирина Ромашкина