В Уватском районе открыли еще одну переправу через Иртыш

Фото: УМЧС ТО

Ледовая переправа через р. Иртыш в районе с. Тугалово принята в эксплуатацию в Уватском районе 11 января.

Как сообщает УМЧС по Тюменской области, средняя толщина льда на Иртыше в этом месте составляет от 50 до 60 см. Поэтому проезд разрешили для транспорта только массой до 10 т. (в прошлом сезоне грузоподъемность этой переправы составляла 60 т.).

Переправа стала однополосной с реверсивным движением, однако есть и резервная полоса.

На левом и правом берегу Иртыша у с. Тугалово установлены пункты обогрева, щиты "Подать утопающему", дорожные знаки.