Тюменская программа "Расширяя горизонты" продлена до 2020 года

Тюменская программа «Расширяя горизонты». Фото: www.phototyumen.ru

Программа по повышению компьютерной грамотности "Расширяя горизонты" продлена до 2020 года. Распоряжение о ее пролонгации подписал губернатор Владимир Якушев.

Напомним, программа стартовала в 2010 году и призвана обучить жителей региона основам компьютерной грамотности и навыкам получения электронных государственных и муниципальных услуг. Обучение бесплатное и ориентировано на граждан разных возрастов.

За время действия программы ее участниками стали более 100 тыс. человек. Она пользуется особой популярностью у пожилых людей, процент которых среди обучающихся колеблется от 40 до 60%. За время работы программа постоянно совершенствовалась, чтобы отвечать на запросы времени и жителей области. С 2012 года программа "Расширяя горизонты" стала доступна для людей с ограниченными физическими возможностями по зрению. В 2015 году для популяризации государственных услуг создан региональный информационно-образовательный портал. В 2016 году интернет-ресурс для обучения механизму получения услуг в электронном виде посетило девять с половиной тысяч человек, в 2017 году число посетителей составило 32 тыс. 370. С 2013 года в регионе проводится чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. Его финалисты участвуют во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Региональная команда в прошедшем 2017 году заняла первое место по Уральскому федеральному округу.

По мере необходимости в учебные программы добавляются новые модули и электронные услуги, дорабатывается учебное пособие. В этом году, в частности, предусмотрено проведение более коротких тематических курсов, на которых граждане получат знания и навыки по конкретной, актуальной для них теме. В первом полугодии 2018 года запланированы к реализации следующие семинары: "Электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда"; "Электронные услуги и сервисы для налогоплательщиков"; "Электронные услуги и сервисы соцобеспечения"; "Электронные услуги и сервисы для юридических лиц"; "Информационная безопасность".

В 2018 году курсы "Расширяя горизонты" помогут овладеть компьютерной грамотностью, получать электронные государственные и муниципальные услуги еще трем тысячам жителей региона.

По словам губернатора Владимира Якушева, главная задача, которую решает проект "Расширяя горизонты", научить всех желающих свободно пользоваться компьютером, стать полноценными потребителями всех государственных услуг в электронном виде.

"Это целиком укладывается в посыл о цифровизации, о котором говорит президент. Как только граждане начнут массово получать государственные и муниципальные услуги при помощи личных компьютеров и гаджетов, исключив походы к чиновникам и прочим служащим, коррупционный фактор устремится к нулю. Мы этим активно занимаемся, Тюменская область входит в пятерку регионов-лидеров, которые перевели госуслуги в электронный вид. Дальше будем лишь наращивать объемы", - резюмировал глава региона.