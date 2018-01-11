Одаренные тюменские школьники провели каникулы нестандартно

фото департамента образования Тюмени

85 учеников тюменских школ, победителей и призеров городского этапа Всероссийской олимпиады школьников, стали участниками зимней многопрофильной смены для одаренных детей, которая работала в школе № 15.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Тюмени, ребят ожидали нестандартные уроки, психологические тренинги, увлекательные мастер-классы и познавательные экскурсии. Школьники обучались по шести направлениям – математике, информатике, химии, биологии, физике и астрономии. Информационным сопровождением зимней смены занималась медиагруппа, сформированная из юных корреспондентов. Результатом их творческой деятельности станут социальные видеоролики и журналистские материалы.

"Программа обучения многопрофильной смены гораздо шире школьной. Основной акцент сделан на научно-исследовательской и экспериментальной деятельности. Практические занятия способствуют повышению мотивации к изучению предметов. К примеру, для юных биологов лабораторный практикум прошел в институте биологии ТюмГУ. С ребятами занимаются ведущие педагоги тюменских школ и преподаватели вузов. Вместе мы готовим будущее", - отметила директор городского информационно-методического центра Наталья Старых.

За время работы смены школьники успели посетить профориентационные экскурсии, познакомиться с современным искусством в обновленном музее изобразительных искусств, побывать в зоопарке, дендрарии и даже на уроках китайского языка. Вместе с преподавателями школы "Лао Ши" они знакомились с культурой Китая и практиковались в китайской письменности.

"Уже в первый день смены я поняла, что здесь можно узнать много нового и интересного, познакомиться с множеством людей и получить массу положительных эмоций. Веселые вожатые, учителя, которых готов слушать с открытым ртом, и разнообразные мероприятия – все это гораздо лучше любого отдыха",- поделилась участница смены Елизавета Константинова.

Напомним, в Тюмени смены для одаренных детей в зимние и летние каникулы проводятся 15 лет.