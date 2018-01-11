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Тюменская область обновит автопарк учреждений социальной сферы

11:54 11 января 2018 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Тюменская область готовится к заключению долгосрочных государственных контрактов на приобретение для учреждений бюджетной сферы необходимого транспорта: санитарного и автомобилей скорой помощи, школьных автобусов и машин для перевозки маломобильных граждан, так называемой службы социальное такси.

Контракты планируется заключить в рамках совместной закупки сроком до 2023 года. В рамках закупки только в учреждениях здравоохранения автопарк обновится новыми 114 единицами санитарного транспорта и 23 автомобилями скорой медицинской помощи.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал распоряжение, дающее право областному департаменту здравоохранения заключить долгосрочный государственный контракт на приобретение санитарного транспорта и автомобилей скорой медицинской помощи.

Глава региона дал поручение изучить цены, детально проработать графики поставок. В этой работе, по мнению губернатора, нужно выходить напрямую на заводы-поставщики, провести мониторинг цен по каждой модели транспорта. Долгосрочные контракты и организация совместной закупки транспорта, необходимого для учреждений социальной сферы позволит рачительно и эффективно расходовать бюджетные средства, обеспечить покупку по более выгодным для региона условиям.

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Теги: автопарк , Владимир Якушев , скорая помощь , социальное такси , социльная сфера , школьные автобусы

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