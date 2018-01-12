Капусту из Польши уничтожили в Тюмени

Фото - пресс-группа Тюменской таможни

Более 600 килограммов пекинской капусты раздавили бульдозером на полигоне в Тюмени. Санкционный продукт из Польши изъяли в складском помещении одной из торговых точек города.

Партию продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, обнаружили при проведении контрольных мероприятий сотрудники тюменской таможни совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры и управления Россельхознадзора.

Как сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления, по имеющимся сведениям, страной происхождения пекинской капусты является Польша. С ее территории ввоз сельскохозяйственной продукции в Россию запрещен. Изъятый товар раздавили бульдозером на полигоне твердых бытовых отходов.

Напомним, в России действует запрет на ввоз продукции, страной происхождения которой являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.