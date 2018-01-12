В 2017 году тюменцы активно создавали семьи

Фото ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 051 детей, 545 мальчиков и 506 девочек, родились в Тюмени в декабре 2017 года. В 2016 году в декабре родились 1 тыс. 166 малышей.

Как сообщает комитет загс Тюмени, всего с начала года в Тюмени появились на свет 13 тыс. 465 самых маленьких жителей.

В декабре в Тюмени появились 483 молодые семьи, что на 10 больше, чем в этом же месяце 2016 года. За весь прошедший год брак зарегистрировали 6 тыс. 870 тюменских пар – это на 663 больше, чем в 2016-м.