Шестидесятимиллионную тонну нефти добыли на востоке Уватского проекта Тюменской области

Уватский проект. Фото rosneft.ru

60-миллионную тонну нефти добыло ООО "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", в Восточном центре освоения (ВЦО) Уватского проекта.

Как сообщает пресс-служба ООО "РН-Уватнефтегаз", ВЦО обеспечивает более 80% объемов нефти, добываемой "РН-Уватнефтегазом". В структуру Восточного центра входят шесть месторождений: Усть-Тегусское, Урненское, Южно-Гавриковское, Западно-Эпасское, им. Малыка - в промышленной разработке, а также Тайтымское месторождение в стадии геологоразведки. Их суммарные извлекаемые запасы (на 01.01.2017 г.) по российской классификации составляют более 125 млн тонн нефти.

В ходе реализации Уватского проекта в Восточном центре в труднодоступной местности, построены ключевые объекты нефтегазодобычи и развитая инфраструктура. Кроме того, на Усть-Тегусском месторождении находится уникальный комплекс по закачке отходов бурения в пласт, который позволяет эффективно утилизировать отходы бурения экологически безопасным способом.

Ключевыми направлениями программы НК "Роснефть" по разработке месторождений Уватского проекта являются Тямкинский и Протозановский хабы. В 2017 году здесь были запущены в эксплуатацию три новых месторождения.