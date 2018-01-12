up

12.01.2018 пятница

USD 56,9957

EUR 68,0586

В Тюмени -18..-20 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Шестидесятимиллионную тонну нефти добыли на востоке Уватского проекта Тюменской области

18:05 11 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Уватский проект. Фото rosneft.ru

60-миллионную тонну нефти добыло ООО "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", в Восточном центре освоения (ВЦО) Уватского проекта.

Как сообщает пресс-служба ООО "РН-Уватнефтегаз", ВЦО обеспечивает более 80% объемов нефти, добываемой "РН-Уватнефтегазом". В структуру Восточного центра входят шесть месторождений: Усть-Тегусское, Урненское, Южно-Гавриковское, Западно-Эпасское, им. Малыка - в промышленной разработке, а также Тайтымское месторождение в стадии геологоразведки. Их суммарные извлекаемые запасы (на 01.01.2017 г.) по российской классификации составляют более 125 млн тонн нефти.

В ходе реализации Уватского проекта в Восточном центре в труднодоступной местности, построены ключевые объекты нефтегазодобычи и развитая инфраструктура. Кроме того, на Усть-Тегусском месторождении находится уникальный комплекс по закачке отходов бурения в пласт, который позволяет эффективно утилизировать отходы бурения экологически безопасным способом.

Ключевыми направлениями программы НК "Роснефть" по разработке месторождений Уватского проекта являются Тямкинский и Протозановский хабы. В 2017 году здесь были запущены в эксплуатацию три новых месторождения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: месторождение , нефть , Роснефть , Уватский проект

Последние новости

18:05 Шестидесятимиллионную тонну нефти добыли на востоке Уватского проекта Тюменской области
17:54 12 января - события дня
17:43 Тюменьстат изучит доходы жителей региона
17:32 Тюменская область увеличит финансирование на чистую воду
17:21 Сильнейших лингвистов среди школьников выявят на олимпиаде
17:10 HeadHunter выяснил, кто может работать удаленно с любого пляжа мира
17:00 СИБУР помог тобольскому лечебно-реабилитационному центру "Надежда" Фото
16:49 В 2017 году тюменцы активно создавали семьи
16:38 Капусту из Польши уничтожили в Тюмени
16:27 ТИУ запустил первую открытую региональную сеть Интернета вещей
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область обновит автопарк учреждений социальной сферы

Тюменская программа "Расширяя горизонты" продлена до 2020 года

Владимир Якушев распорядился оказать помощь жильцам горевшего в Тюмени дома

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Шестидесятимиллионную тонну нефти добыли на востоке Уватского проекта Тюменской области

Ямал представит достижения агрокомплекса на "Зеленой неделе" в Германии

В Армизонском районе состоялась ярмарка учебных мест

Общество

12 января - события дня

Тюменьстат изучит доходы жителей региона

Тюменская область увеличит финансирование на чистую воду

Спорт

Евгений Гараничев объяснил свои результаты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Рыбаки сразятся за Кубок Тюменской области

В Тюмени стартует первый этап детской лиги дзюдо

Происшествия

На Ямале подросток в поисках спиртного напал с ножом на пенсионерку

В Тюмени идет проверка по факту смерти пожилого мужчины в поликлинике

В Нижневартовском районе задержали подозреваемого в грабеже
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+